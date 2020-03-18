Жена Малкина: В магазинах действительно невозможно найти туалетную бумагу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
18 марта 2020 22:39ХоккейШарафудинов Виктор

Жена Малкина: В магазинах действительно невозможно найти туалетную бумагу

Анна Кастерова рассказала о ситуации с пандемией коронавриуса в Америке и штате Пенсильвания.

Жена форварда «Питтсбург Пингвингз» Евгения Малкина Анна Кастерова на своей странице в инстаграме рассказала о том, как повлияла пандемия коронавируса на жизнь в Соединенных Штатах:

«Обстановка в последние несколько дней дестабилизировалась. Сначала закрыли все школы и детские сады, и все административные учреждения. В магазинах действительно невозможно найти туалетную бумагу, и ощущается дефицит основной группы продуктов. Нет курицы на прилавках, редко появляются мясо, яйца. Сотрудники магазинов стараются всех успокоить, говорят, что стопроцентного дефицита не будет. Все очень быстро раскупается».

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на прошлой недели. «Питтсбург» сыграл 69 матчей из 82, набрал 86 очков и занимает третье место в Столичном дивизионе.

«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Каникулы вирусного режима. Чем клубы РПЛ забьют паузу в чемпионате Из-за пандемии коронавируса следующий тур премьер-лиги состоится не раньше середины апреля. Рассказываем, как клубы будут выходить из положения, экстренно меняя первоначальные планы. 18.03.2020 17:00 Футбол Джума Иван
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Все соревнования по фигурному катанию в России отменены Алина Загитова: Хочу воспитывать новых чемпионов, как Этери Георгиевна Клуб Евгении Медведевой закрыт на карантин
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей
Футбольная суперлига, клубы важнее сборных, матчи без зрителей Мы решили поразмышлять, какие глобальные изменения могут ждать большой спорт после коронавируса 18.03.2020 12:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Плей-офф в КХЛ поставили на «стоп». На апгрейд – неделя Вчера ближе к полуночи КХЛ объявила о приостановке на неделю плей-офф. 17.03.2020 10:00 Хоккей Домрачев Владислав
Добро пожаловать в Сочи. Сезон в КХЛ может завершиться в олимпийской столице Один из рассматриваемых лигой вариантов окончания сезона - проведение турнира с участием шести команд в Сочи. 18.03.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
23:56 Бокс Майк Тайсон: Драться сейчас не круто, через 200 лет будут помнить только пятерых бойцов
23:39 Футбол «Локомотив» и РПЛ сыграли в крестики-нолики в твиттере, клуб требовал VAR
23:30 Олимпиада Томас Бах: Приоритеты – безопасность и здоровье спортсменов, а также сдерживание коронавируса
23:13 Теннис Кузнецова прошла тест на коронавирус (видео)
23:02 Футбол Игорь Шалимов: Команда остается в Грозном, никто никуда не уезжает
22:56 Футбол Президент «Фиорентины» Коммиссо: Три сотрудника тренерского штаба находятся в больнице
22:39 Хоккей Жена Малкина: В магазинах действительно невозможно найти туалетную бумагу
22:28 Баскетбол Сезон НБА возобновят не раньше июня, старт плей-офф могут перенести на август
22:16 Биатлон Владимир Драчев: Союз биатлонистов России утвердит тренеров сборной в начале мая
22:07 Футбол La Repubblica: Чемпионаты Испании и Италии не удастся завершить до 30 июня, как хочет УЕФА
21:57 Футбол «Манчестер Сити» предложит Стерлингу 20 млн евро в год
21:53 Футбол «Вальядолид» отказался от тестов на коронавирус в пользу обычных граждан
21:37 Фигурное катание Все соревнования по фигурному катанию в России отменены
21:33 Теннис Теннисный сезон приостановлен до лета, ATP и WTA отменили восемь турниров
21:22 Футбол Врач «Локомотива»: Рекомендовали игрокам максимально ограничить контакты с любыми другими людьми
21:14 Хоккей У Радулова не обнаружили коронавируса
21:13 Футбол «ПСЖ» и «Манчестер Сити» заинтересованы в Ауаре
21:02 Шахматы Непомнящий сыграл вничью с Грищуком, Алексеенко проиграл Каруане
20:59 Хоккей Константин Окулов: ЦСКА готовится играть против «Динамо», а не против тройки Шипачева
20:41 Авто/Мото Гонку «24 часа Ле-Мана» перенесли с июня на сентябрь
Без еды не останемся, но нервы потреплем: что происходит в супермаркетах
Коронавирус заподозрили у шести человек в Ростове
Непогода на Ставрополье сохранится еще два дня
В Оренбурге ввели ежесуточный мониторинг цен на основные товары массового спроса
В Нижнем Новгороде выявлен третий человек, заболевший коронавирусом
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика