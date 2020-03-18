Жена Малкина: В магазинах действительно невозможно найти туалетную бумагу Анна Кастерова рассказала о ситуации с пандемией коронавриуса в Америке и штате Пенсильвания.

Жена форварда «Питтсбург Пингвингз» Евгения Малкина Анна Кастерова на своей странице в инстаграме рассказала о том, как повлияла пандемия коронавируса на жизнь в Соединенных Штатах:

«Обстановка в последние несколько дней дестабилизировалась. Сначала закрыли все школы и детские сады, и все административные учреждения. В магазинах действительно невозможно найти туалетную бумагу, и ощущается дефицит основной группы продуктов. Нет курицы на прилавках, редко появляются мясо, яйца. Сотрудники магазинов стараются всех успокоить, говорят, что стопроцентного дефицита не будет. Все очень быстро раскупается».

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на прошлой недели. «Питтсбург» сыграл 69 матчей из 82, набрал 86 очков и занимает третье место в Столичном дивизионе.