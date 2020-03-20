Михеев признан лучшим новичком «Торонто» по версии пресс-службы НХЛ - Советский спорт
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20 марта 2020 08:45ХоккейНечаев Юрий

Михеев признан лучшим новичком «Торонто» по версии пресс-службы НХЛ

Лига приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса.

Нападающий «Торонто» Илья Михеев признан лучшим новичком клуба по версии пресс-службы НХЛ.

Об этом сообщает русскоязычная версия сайта лиги.

В текущем сезоне Михеев провел 39 матчей и набрал 23 (8+15) очка.

Добавим, что самым ценным игроком клуба назвали Остона Мэттьюза, лучшим защитником - Джейка Маззина, форвардом оборонительного плана - Зака Хаймэна.

«Торонто» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 81 очко после 70 игр.

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