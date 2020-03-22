Виктор Антипин: Игроки «Металлурга» недовольны нынешним сезоном. Наш уровень – Кубок Гагарина Защитник «Металлурга» Виктор Антипин высказал мнение о минувшем сезоне КХЛ для его команды.

– Ни у кого из игроков команды нет удовлетворения от этого сезона. Ведь все вместе мы не раз доказывали, что уровень «Магнитки» – самый высокий, Кубок Гагарина. У нас был насыщенный тренировочный лагерь, но на выходе из него на команду посыпались травмы. С приходом Воробьева команда стабилизировала свой ход по дистанции сезона, но в плей-офф результата своего уровня мы не достигли, – цитирует Антипина Russia Hockey.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 65 матчах, набрав 19 (5+14) очков.

«Металлург» завершил регулярный сезон на седьмом месте в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Ильи Воробьева проиграли «Барысу» в серии со счетом 1-4. Единственная победа была одержана во второй игре (3:0).