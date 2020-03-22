Немчинов назначен на должность спортивного директора «Адмирала» (фото)

Олег Шигаев: Игроки идут навстречу клубам в вопросе фиксации курса рубляФутбольный агент высказался о непростой ситуации в российском футболе в связи с пандемией коронавируса и резким удешевлением рубля.21.03.2020 15:30ФутболДжума Иван
Смерть на льду. 101 год назад НХЛ уже останавливали из-за опасной болезниНе считая локаутов, чемпионат НХЛ остановлен всего второй раз в истории. Первый случился 101 год назад – в 1919-м. И тоже из-за эпидемии смертоносного вируса.20.03.2020 21:00ХоккейФедоровский Александр
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителямиКроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта.10.03.2020 14:00Фигурное катаниеТигай Лев
Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебилГостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА».20.03.2020 13:00ХоккейДомрачев Владислав
Алексей Сафонов: Некоторые игроки сменят клуб до конца сезонаИзвестный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, как возникшая из-за пандемии коронавируса пауза в чемпионатах отразится на взаимоотношениях клубов и футболистов.20.03.2020 10:00ФутболЗибрак Артем
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-гоНа всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву.18.03.2020 17:00Фигурное катаниеТигай Лев
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафетеЕкатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00БиатлонИванова Дарья
Финал Кубка Стэнли-2020 – в декабре, чемпионат мира-2020 – в ноябреХоккея до следующего сезона не будет, с чем реальность заставляет смириться. Но я согласен с комиссаром НХЛ Беттманом – Кубок Стэнли должен быть разыгран. Давайте вместе разбираться, как это сделать.19.03.2020 22:30ХоккейСлавин Виталий
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешноватоЭкс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту.28.02.2020 14:00ТеннисКлючникова Анастасия