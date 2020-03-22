Немчинов назначен на должность спортивного директора «Адмирала» (фото) Специалист уже приступил к формированию тренерского штаба и команды.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов назначен на должность спортивного директора «Адмирала».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Немчинов знаком со спортивной структурой «Адмирала» и уже приступил к формированию тренерского штаба и команды», - говорится в сообщении.

Напомним, в качестве игрока специалист выигрывал Кубок Стэнли (дважды), чемпионат мира (дважды), серебряную медаль Олимпийских игр и множество других наград.

В качестве ассистента главного тренера сборной России он становился бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции.