Немчинов назначен на должность спортивного директора «Адмирала» (фото) - Советский спорт
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22 марта 2020 12:18ХоккейНечаев Юрий

Немчинов назначен на должность спортивного директора «Адмирала» (фото)

Специалист уже приступил к формированию тренерского штаба и команды.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов назначен на должность спортивного директора «Адмирала».

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⚡️ОФИЦИАЛЬНО⚡️ Двукратный обладатель Кубка Стэнли, серебряный призер Олимпийских игр Сергей Немчинов назначен на должность спортивного директора ХК «Адмирал». Сергей Немчинов знаком со спортивной структурой «Адмирала» и уже приступил к формированию тренерского штаба и команды. Напомним, 2 марта 2019 года Сергей Львович был во Владивостоке и дал мастер-класс воспитанникам ДЮСШ «Адмирал» 2007 года рождения. Сергей Львович родился 14 января 1964 года в Москве, является воспитанником хоккейного клуба «Крылья советов», позиция - центральный нападающий. В качестве игрока выступал за «Крылья советов», «Локомотив», ЦСКА, «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». На тренерском мостике становился бронзовый призером чемпионата мира 2007, бронзовый призером молодежного чемпионата мира в 2008 и 2009х годах. Более подробно на 👉🏻 hcadmiral.ru #Хоккей #Адмирал #КХЛ #Владивосток #Admiral #HCAdmiral #VdkHockey #PrimHockey #ПриморьеЗаСпорт

Публикация от Хоккейный Клуб «Адмирал» (@hcadmiral)

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Немчинов знаком со спортивной структурой «Адмирала» и уже приступил к формированию тренерского штаба и команды», - говорится в сообщении.

Напомним, в качестве игрока специалист выигрывал Кубок Стэнли (дважды), чемпионат мира (дважды), серебряную медаль Олимпийских игр и множество других наград.

В качестве ассистента главного тренера сборной России он становился бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции.

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