НХЛ не планирует в следующем сезоне сокращать число матчей регулярного чемпионата

Пресс-служба НХЛ сообщила, что пока не принято никаких решений относительно проведения оставшейся части сезона.
- Форматы возможных сценариев будут зависеть от дальнейшего развития ситуации между нынешним моментом и тем, когда нам разрешат играть. А также временем и логистическими вопросами. Нам нужно быть гибкими и реагировать на события, а также следовать медицинским советам.
Если плей-офф НХЛ состоится в июне или августе, может ли следующий регулярный сезон пройти в укороченном формате? Нет. Мы не ждем, что один из форматов продолжения этого сезона повлияет на целостность чемпионата 2020-21, - сообщается на официальном чайте лиги.
Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что лига не планирует сокращать число матчей текущего регулярного чемпионата, в котором командам осталось провести от 10 до 13 матчей.
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