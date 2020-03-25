«Коламбус» рассчитывает подписать долгосрочный контракт с Гавриковым Регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за коронавируса.

Клуб НХЛ «Коламбус» начал переговоры с российским защитников Владиславом Гавриковым о подписании нового соглашения.

Действующий контракт игрока заканчивается летом и, по информации The Athletic, «Блю Джекетс» планируют сохранить россиянина в команде.

Напомним, Гавриков дебютировал за «Коламбус» в мае прошлого года в игре плей-офф Кубка Стэнли против «Бостона» (3:4).

В текущем сезоне защитник провел 69 матчей, набрав в них 18 (5+13) очков.

«Коламбус» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 70 проведенных матчах команда набрала 81 очко.