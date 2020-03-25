Данис Зарипов: Нужно помочь родственникам и пожилым людям Многолетний лидер «Ак Барса» прокомментировал досрочное завершение сезона в КХЛ из-за распространения пандемии коронавируса.

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов считает, что решение КХЛ о завершении сезона является единственно правильным.

«Лига приняла правильное решение — в связи с происходящим по всему миру, в нашей стране: случаев заболевания коронавирусом в России хоть и немного, но они выявляются. Если мы сейчас не обезопасим друг друга и самих себя, последствия могут быть очень серьезными, масштабы распространения заболевания — более глобальными. Я считаю, всей хоккейной семьей мы должны отнестись к этому с большой ответственностью и пониманием, сохранять своих близких, а особенно пожилых людей, и помочь им в это тяжелое время», — приводит пресс-служба «Ак Барса» слова Зарипова.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.