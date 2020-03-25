Агент: Умарк, как и планировал, продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии

Игорь Парашкин, агент нападающего «Салавата Юлаева» Линуса Умарка сообщил, куда отправится его клиент после ухода из российского клуба.
«Умарк, как и планировал, продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. Клуб пока назвать не могу», – приводит слова агента Sport24.ru.
Добавим, что шведский нападающий выступал за «Салават» с 2015 года. Ранее он играл в КХЛ за московское «Динамо» и финский «Йокерит».
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