Агент: Умарк, как и планировал, продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии Хоккеист покинет команду из Уфы 30 апреля.

Игорь Парашкин, агент нападающего «Салавата Юлаева» Линуса Умарка сообщил, куда отправится его клиент после ухода из российского клуба.

«Умарк, как и планировал, продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. Клуб пока назвать не могу», – приводит слова агента Sport24.ru.

Добавим, что шведский нападающий выступал за «Салават» с 2015 года. Ранее он играл в КХЛ за московское «Динамо» и финский «Йокерит».

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