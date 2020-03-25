Чешский защитник Накладал покинул «Локомотив» Якуб провел в ярославском клубе четыре сезона.

ХК «Локомотив» в своем официальном твиттере объявил о расставании с 32-летним чешским защитником Якубом Накладалом.

После четырех сезонов в Ярославле Накладал принял решение вернуться в чешскую Экстралигу.

В составе «Локомотива» бывший игрок «Салавата Юлаева», «Спартака», «Калгари» и «Каролины» провел 217 матчей, набрав 95 очков (36+59).