Накладал может продолжить карьеру в «Пардубице» Защитник «Локомотива» не собирается продлевать контракт с ярославцами и хочет продолжить карьеру на родине.

Защитник «Локомотива» из Ярославля Якуб Накладал планирует перейти в «Пардубице». Срок соглашения 32-летнего чеха с российской командой истекает 30 апреля.

«Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не встречались лично с руководством чешского клуба. Но мы работаем в этом направлении. Переговоры идут». - приводит iDnes.cz слова агента хоккеиста.

На игрока претендуют несколько европейских клубов. Накладал провел в составе «Локомотива» четыре сезона, он сыграл 217 матчей и набрал 95 очков – 36 заброшенных шайб и 59 отданных голевых передач.

Первенство КХЛ досрочно завершено из-за пандемии коронавируса, бушующего в мире.