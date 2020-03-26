Накладал может продолжить карьеру в «Пардубице» - Советский спорт
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26 марта 2020 16:56ХоккейТрофименко Кирилл

Накладал может продолжить карьеру в «Пардубице»

Защитник «Локомотива» не собирается продлевать контракт с ярославцами и хочет продолжить карьеру на родине.

Защитник «Локомотива» из Ярославля Якуб Накладал планирует перейти в «Пардубице». Срок соглашения 32-летнего чеха с российской командой истекает 30 апреля.

«Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не встречались лично с руководством чешского клуба. Но мы работаем в этом направлении. Переговоры идут». - приводит iDnes.cz слова агента хоккеиста.

На игрока претендуют несколько европейских клубов. Накладал провел в составе «Локомотива» четыре сезона, он сыграл 217 матчей и набрал 95 очков – 36 заброшенных шайб и 59 отданных голевых передач.

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