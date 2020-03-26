Марио Кемпе: Читаю новости и стараюсь соблюдать меры предосторожности - Советский спорт
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26 марта 2020 21:53Хоккей

Марио Кемпе: Читаю новости и стараюсь соблюдать меры предосторожности

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе поделился своим отношением к ситуации с коронавирусной инфекцией.

- Все мы профессионалы и должны быть сфокусированы на работе. Никто в команде не паникует. Я читаю новости и стараюсь соблюдать меры предосторожности. Мою руки. Не выхожу на улицу без крайней необходимости, например, в магазин за продуктами. Старюсь соблюдать дистанцию с другими людьми, но без паники, - цитирует форварда пресс-служба армейцев.

Напомним, сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за распространения коронавируса. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА, а в плей-офф команды успели сыграть один раунд.

Позже Континентальная хоккейная лига объявила о том, что запустила розыгрыш виртуального Кубка Гагарина. Начиная с 27 марта в соцсетях лиги будут проводиться виртуальные матчи, победители в которых будут определяться голосованием болельщиков. Как и в настоящем плей-офф, серии будут проходить до четырех побед.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, а позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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