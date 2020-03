Игрок «Колорадо» вылечился от вызванного коронавирусом заболевания

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок находился дома в изоляции с тех пор, как появились первые симптомы, выздоровел и вернулся к нормальной жизни.

Отмечается, что «Эвеланш» оповестили всех, кто имел тесный контакт со спортсменом.

«Здоровье и безопасность наших игроков, сотрудников, болельщиков и сообщества остаются нашим главным приоритетом», - говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте.

Добавим, что за «Колорадо» выступают Владислав Наместников, Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Каменев.

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран.

