Источник: Нападающий «Салавата Юлаева» Кадейкин перейдет в «Детройт» Из-за коронавируса сезон в КХЛ завершен, а в НХЛ приостановлен.

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин продолжит карьеру в «Детройте».

Об этом сообщает Бизнес Online.

30 апреля Кадейкин станет ограниченно свободным агентом и отправится в НХЛ.

В текущем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в регулярном чемпионате и 3 (0+3) очка в плей-офф КХЛ.

Ранее Кадейкин выступал за «Атлант», «Локомотив» и СКА. Вместе с питерским клубом в 2015 году он выиграл Кубок Гагарина.

В НХЛ сезон пока только прерван. «Детройт» является худшей командой лиги. В 71 проведенном матче команда набрала лишь 39 очков.