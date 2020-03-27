Источник: Нападающий «Салавата Юлаева» Кадейкин перейдет в «Детройт»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин продолжит карьеру в «Детройте».
Об этом сообщает Бизнес Online.
30 апреля Кадейкин станет ограниченно свободным агентом и отправится в НХЛ.
В текущем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в регулярном чемпионате и 3 (0+3) очка в плей-офф КХЛ.
Ранее Кадейкин выступал за «Атлант», «Локомотив» и СКА. Вместе с питерским клубом в 2015 году он выиграл Кубок Гагарина.
В НХЛ сезон пока только прерван. «Детройт» является худшей командой лиги. В 71 проведенном матче команда набрала лишь 39 очков.
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