Генменеджер «Ак Барса»: Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны Дмитрий Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера «Ак Барса».

- Да, да. Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны. Это даже не обсуждается. Просто нужна нам неделя-две еще, тут с этим коронавирусом ничего пока не понятно, - передает «РИА Новости» слова генерального менеджера казанской команды Рафика Якубова.

Напомним, что в сезоне-2019/20 «Ак Барс» под руководством Квартальнова занял первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде серии плей-офф со счетом 4-0 обыграл «Нефтехимик».

Сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за распространения коронавируса. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА, а в плей-офф команды успели сыграть один раунд.