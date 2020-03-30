«Локомотив» не намерен проверять игроков на коронавирус «Локомотив» не намерен вводить дополнительные меры в отношении игроков команды, после того как тест главного тренера команды канадца Майка Пелино дал положительный результат.

- С 13 марта команда распущена, у нас сейчас нет ни тренировочного процесса, ни игр, естественно. Централизованно никого проверять не будут, - передает ТАСС слова пресс-атташе «Локомотива» Александра Саханова.

Ранее стало известно, что канадский тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга сдали положительные тесты на COVID-19.

«Локомотив» под руководством 60-летнего Пелино занял шестое место в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20. В первом раунде плей-офф ярославская команда в шести матчах уступила «Йокериту» (2:4).