Калинин и Терещенко покинут «Трактор»

По информации «БИЗНЕС Online», челябинский клуб не будет продлевать с ними контракты.
В минувшем сезоне 40-летний Калинин провел 45 матчей, записав на свой счет 10 (4+6) очков при показателе полезности «-16». В активе 28-летнего Терещенко 8 (1+7) очков и «-5» в 44 матчах регулярного чемпионата.
Напомним, что сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за распространения коронавируса. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА, а в плей-офф команды успели сыграть один раунд.
Сидикабельдома. Звезды спорта призывают не выходить на улицу Звезды из мира спорта призывают человечество понять всю серьезность нависшей над нами угрозы и оставаться дома. 28.03.2020 17:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий Зарипова боготворят в Казани. Но нужен ли он Квартальнову? Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о продолжении карьеры капитаном «Ак Барса» Данисом Зариповым. 28.03.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав В «Магнитке» режут. Пока контракты В «Металлурге» включили режим жесткой экономии. Лидерам предложили новые финансовые условия, в разы меньше прежних. Не все на них согласились.
29.03.2020 18:30 Хоккей Домрачев Владислав Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай 4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Для них болезнь куда опаснее. Кто из спортивных руководителей заразился коронавирусом Заболевание у людей старшего возраста, к которым относятся многие функционеры, может перетекать в тяжелые формы. 29.03.2020 21:00 Футбол Иванова Дарья «В Одессе было 200 тысяч зараженных, команду «Черноморец» изолировали, а город окружили войсками» Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев вспомнил эпидемию холеры в Одессе в 1970 году, и рассказал, как тогда проходил чемпионат СССР. 29.03.2020 17:00 Футбол Волохов Юрий