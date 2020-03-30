Калинин и Терещенко покинут «Трактор» Защитники Дмитрий Калинин и Сергей Терещенко покинут «Трактор».

По информации «БИЗНЕС Online», челябинский клуб не будет продлевать с ними контракты.

В минувшем сезоне 40-летний Калинин провел 45 матчей, записав на свой счет 10 (4+6) очков при показателе полезности «-16». В активе 28-летнего Терещенко 8 (1+7) очков и «-5» в 44 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, что сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за распространения коронавируса. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА, а в плей-офф команды успели сыграть один раунд.