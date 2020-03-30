Барулин продлил контракт с «Нефтехимиком» Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила о том, что голкипер команды Константин Барулин продлил соглашение с нижнекамцами.

Отмечается, что новый контракт будет рассчитано на один год.

В нынешнем сезоне 35-летний Барулин провел 45 поединков, имея средний процент отраженных бросков 92,2. Ранее он выступал за ЦСКА, «Атлант», «Ак Барс», «Авангард» и «Сочи».

«Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона, набрав 64 очка. В первом раунде плей-офф нижнекамцы уступили «Ак Барсу» в серии со счетом 4-0.