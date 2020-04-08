Сергей Бобровский: Свободное время коротаю за просмотром какого-нибудь фильма Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, как проходит его день во время самоизоляции.

- Просыпаюсь, завтракаю, провожу немного времени на свежем воздухе на заднем дворе, потом занимаюсь в спортзале, обедаю, отдыхаю, снова занимаюсь в спортзале, ужинаю и оставшееся свободное время коротаю за просмотром какого-нибудь фильма, - передает слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что НХЛ рассматривает вариант провести оставшиеся матчи регулярного чемпионата и весь плей-офф в Северной Дакоте.

Напомним, что регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге был приостановлен 12 марта. Позже заместитель комиссара лиги Билл Дэйли заявил, что НХЛ надеется возобновить сезон этой весной.