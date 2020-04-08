Сергей Бобровский: Начинать плей-офф сразу после паузы будет не очень справедливо Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский считает, что возобновлять сезон в НХЛ сразу с серии плей-офф было бы не справедливо.

- Думаю, что начинать плей-офф сразу после паузы будет не очень справедливо. Всем остается провести еще по 12-14 матчей, что совсем немало. В 82-матчевом сезоне у нас сохранялись неплохие шансы пробиться. Понимаю, что экономические возможности могут не совпасть с турнирными, но со спортивной точки зрения перейти к плей-офф (при не доигранном регулярном чемпионате) было бы несправедливо, - передает слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Флорида» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона, уступая занимающему третье место «Торонто» три очка и имея одну игру в запасе.

Ранее сообщалось, что НХЛ рассматривает вариант провести оставшиеся матчи регулярного чемпионата и весь плей-офф в Северной Дакоте.

Напомним, что регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге был приостановлен 12 марта. Позже заместитель комиссара лиги Билл Дэйли заявил, что НХЛ надеется возобновить сезон этой весной.