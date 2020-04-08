Овечкин принял участие в челлендже, сбрив бороду (видео) Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в челлендже «Меняйся дома».

«Принимаю эстафету от Галустяна. Все меняемся, друзья! Передаю эстафету Евгению Малкину, Илье Ковальчуку и DJ Smash», - подписал Овечкин видео, опубликованное в инстаграм.

Отметим, что челлендж запустил актер Михаил Галустян.

Ранее Овечкин рассказал, кто из хоккеистов НХЛ произвел на него впечатление.

Напомним, что регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге был приостановлен 12 марта. Позже заместитель комиссара лиги Билл Дэйли заявил, что НХЛ надеется возобновить сезон этой весной. Также сообщалось, что НХЛ рассматривает вариант провести оставшиеся матчи регулярного чемпионата и весь плей-офф в Северной Дакоте.