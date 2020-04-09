Артемий Панарин: Если так пойдет, скоро прилечу в Россию. Как у вас там с караоке? Панарин пережидает карантин в доме Бобровского.

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о прохождении карантина в США.

«Сейчас нахожусь в доме у Сергея Бобровского в Майами, – заявил Панарин в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова. – В принципе мог бы улететь в Россию. Запрета как такого нет. Просто каждые неделю-две нас собирают, говорят, что рестарт сезона опять отложен. Назначают новый дедлайн, до которого можно делать что хочешь. Если так пойдет, скоро вернусь».

«Как у вас там с караоке? Соседи не будут на шум жаловаться?» – пошутил российский форвард.

Также Панарин прокомментировал урезание зарплат в РПЛ.