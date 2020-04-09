Артемий Панарин: Если так пойдет, скоро прилечу в Россию. Как у вас там с караоке?

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о прохождении карантина в США.
«Сейчас нахожусь в доме у Сергея Бобровского в Майами, – заявил Панарин в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова. – В принципе мог бы улететь в Россию. Запрета как такого нет. Просто каждые неделю-две нас собирают, говорят, что рестарт сезона опять отложен. Назначают новый дедлайн, до которого можно делать что хочешь. Если так пойдет, скоро вернусь».
«Как у вас там с караоке? Соседи не будут на шум жаловаться?» – пошутил российский форвард.
Также Панарин прокомментировал урезание зарплат в РПЛ.
Смолов – о Селюке, народах России и Украины и личной жизни Форвард «Сельты» Федор Смолов пообщался в прямом эфире инстаграма с Александром Кержаковым. Получилось зажигательно. 08.04.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег Врачам добавили 25-80 тысяч рублей, а эрзац-звезды КХЛ от народных миллионов ноc воротят Виталий Славин – о денежных запросах российских хоккеистов. 09.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий Кого попросил не обижать Семин. Те самые «футболисты из бедных семей» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал не лишать футболистов даже части зарплаты. И явно имел в виду игроков своей команды, контракты которых пока не урезали. 09.04.2020 22:00 Футбол Сергеев Иван Барабанов в Торонто, Тарасенко в воротах, а Шон Бурк достучался до небес «Советский спорт» листает хоккейные новости за последние сутки и собирает для вас наиболее важные. 08.04.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев