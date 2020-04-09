Артемий Панарин: Вся семья гнала самогон, дедушка, бабушка, отец. Я не пробовал

В прямом эфире инстаграма Александра Кержакова речь зашла о том, кем бы форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин мог стать, если бы не хоккей.
«В семье все гнали самогон, – пустился в воспоминания Панарин. – Бабушка и дедушка гнали, отец гнал. Но я самогон ни разу не пробовал. И ничего кроме хоккея не могло быть. Все-таки закончил хоккейную школу».
Артемий Панарин: Если так пойдет, скоро прилечу в Россию. Как у вас там с караоке?
Напомним, что 28-летний Панарин родился в Челябинской области, в городе Коркино. Он воспитанник школы «Трактора», а профессиональную карьеру начал в «Витязе».
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