Артемий Панарин: Вся семья гнала самогон, дедушка, бабушка, отец. Я не пробовал Звезда клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» рассказал о детских годах.

В прямом эфире инстаграма Александра Кержакова речь зашла о том, кем бы форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин мог стать, если бы не хоккей.

«В семье все гнали самогон, – пустился в воспоминания Панарин. – Бабушка и дедушка гнали, отец гнал. Но я самогон ни разу не пробовал. И ничего кроме хоккея не могло быть. Все-таки закончил хоккейную школу».

Артемий Панарин: Если так пойдет, скоро прилечу в Россию. Как у вас там с караоке?

Напомним, что 28-летний Панарин родился в Челябинской области, в городе Коркино. Он воспитанник школы «Трактора», а профессиональную карьеру начал в «Витязе».