Крейг Мактавиш: Дебют Денисенко в НХЛ - вопрос времени Бывший главный тренер «Локомотива» считает, что отъезд форварда ярославцев Григория Денисенко в НХЛ был делом времени.

- Все понимали, что дебют Денисенко в НХЛ - вопрос времени, это было очевидно уже после того, как он отлично проявил себя на молодежном чемпионате мира, - цитируют «Известия» бывшего наставника «Локомотива» Крейга Мактавиша.

Ранее Сергей Исаков, агент форварда «Локомотива», сообщил, что уведомил ярославский клуб о том, что форвард уезжает в НХЛ, где подпишет соглашение с «Флоридой».

Добавим, что в минувшем сезоне 19-летний нападающий отыграл 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил шесть шайб и отдал шесть голевых передач при показателе полезности «+1».