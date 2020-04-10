Крейг Мактавиш: Дебют Денисенко в НХЛ - вопрос времени

- Все понимали, что дебют Денисенко в НХЛ - вопрос времени, это было очевидно уже после того, как он отлично проявил себя на молодежном чемпионате мира, - цитируют «Известия» бывшего наставника «Локомотива» Крейга Мактавиша.
Ранее Сергей Исаков, агент форварда «Локомотива», сообщил, что уведомил ярославский клуб о том, что форвард уезжает в НХЛ, где подпишет соглашение с «Флоридой».
Добавим, что в минувшем сезоне 19-летний нападающий отыграл 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил шесть шайб и отдал шесть голевых передач при показателе полезности «+1».
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