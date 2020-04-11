Никита Зайцев: Для моей бывшей жены понятие семьи чуждо Бывшие супруги в суде борются за право опеки над детьми.

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев высказался по поводу конфликта со своей бывшей женой Маргаритой Готовцевой.

«Я очень долго молчал и не хотел давать комментарии, но происходящие события подсказывают, что пора вмешаться и прояснить ситуацию, – написал Зайцев в интаграме. – За последнее время я узнал очень много «правды» о себе и своей семье. Например, что я коварным образом вырвал своих дочек из рук любящей мамы, или что, находясь в браке с Ритой Готовцевой, я гулял направо и налево, бросив своих девочек. Я узнал, что мои родители оказались страшными людьми, которые издеваются над внучками и волнуются только о своем благосостоянии.

Я до конца хотел сохранить свою семью, но, к сожалению, для Маргариты понятие семьи чуждо! Как мне кажется, из того, что я видел, и из того, что рассказывала Рита, семья — это не про Готовцевых. И мне было очень странно прочитать рассуждения Готовцевой о моей семье. Оказывается, моему отцу всего лишь… хватило денег, чтобы поставить меня на коньки… А дальше я… «поехал» и стал осыпать папу и маму деньгами!

Маргарита, мои родители поставили меня на коньки в 5 лет, а первую зарплату я получил в Новосибирске в 17 лет. Как несложно посчитать, я 12 лет в хоккее просто обучался, и всегда рядом были мама и папа. Они меня поддерживали во время неудач, травм, стрессов, радовались моим победам. Мама была и остается настоящей хозяйкой в доме, она сделала все, чтобы я и брат были накормлены, обуты и одеты, а сейчас пришло мое время помогать им, я этого хочу и могу позволить себе сделать это. Странно, что ты обвинила их в финансовой жадности!

Видит бог, я до конца хотел сохранить семью, но все, что сделал человек, которого я считал самым близким, не поддается никакой логике. Не хочу больше этой грязи! За своих детей я боролся и буду бороться до конца!»

В декабре прошлого года Кунцевский районный суд постановил отдать Готовцевой право опеки над двумя дочерями. Зайцев подал апелляцию

Мосгорсуд перенес заседание с 9 апреля на 19 мая.