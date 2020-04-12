Свечников обошел Макдэвида и признан автором лучшего гола в сезоне (видео) В такому мнению пришли любители НХЛ.

В рамках теле-шоу «Хоккейная ночь в Канаде» провели голосование по выбору лучшего гола в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

Отмечается, что победитель был выбран путем голосования, которое провели среди болельщиков, а первое место занял российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, поразивший ворота «Калгари» (2:1).

Примечательно, что голосование провел в рамках плей-офф, а в финале 19-летний игрок обошел нападающего «Эдмонтона» Конора Макдэвида, набрав 62% голосов. У канадца – 38%.