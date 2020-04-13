Федор Канарейкин: Стало разочарованием, что игроки «Магнитки» в нынешнем сезоне не прогрессировали Заслуженный тренер России Федор Канарейкин рассказал, что в двенадцатом сезоне КХЛ его разочаровало выступление «Металлурга».

- В первую очередь разочаровал «Металлург». Поначалу его неудачи связывали с чешским специалистом Йозефом Яндачем, но и после его отставки и прихода Ильи Воробьева в команде мало что поменялось.

При этом для меня стало полным разочарованием, что игроки «Магнитки» в нынешнем сезоне не прогрессировали, - приводят слова Канарейкина «Известия».

Ранее о причинах неудачного выступления «Металлурга» в сезоне высказал мнение Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Напомним, что по итогам регулярного чемпоната КХЛ сезона-2019/20 «Металлург» набрал 65 очков и занял седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина магнитогорский клуб со счетом 4-1 уступил «Барысу».