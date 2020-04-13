Президент «Рейнджерс»: Нельзя назначать капитана ради самого назначения

- Кто будет капитаном? Я понял по опыту, что нельзя назначать капитана ради самого назначения. Этот вопрос должен разрешиться сам собой. Пройдя через ряд испытаний, ты понимаешь и чувствуешь, какие игроки имеют лидерские способности. Мы пытаемся это выяснить, - приводи слова Дэвидсона пресс-служба НХЛ.
Последним капитаном нью-йоркской команды был Райан Макдона, перешедший в «Тампа-Бэй» 26 февраля 2018 года.
Добавим, что в текущем сезоне обязанности ассистента капитана команды выполняют форварды Мика Зибанежад и Крис Крайдер, а также защитник Марк Стаал.
Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.
Отметим, матчи розыгрыша Кубка Стэнли должны были начаться 8 апреля. На текущий момент «Рейнджерс» с 79 очками занимают седьмую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, уступаю идущему на третьем месте «Питтсбургу» семь очков.
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