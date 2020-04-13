Президент «Рейнджерс»: Нельзя назначать капитана ради самого назначения - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 апреля 2020 09:45Хоккей

Президент «Рейнджерс»: Нельзя назначать капитана ради самого назначения

Президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон заявил, что вопрос с назначением капитана должен решиться сам собой.

- Кто будет капитаном? Я понял по опыту, что нельзя назначать капитана ради самого назначения. Этот вопрос должен разрешиться сам собой. Пройдя через ряд испытаний, ты понимаешь и чувствуешь, какие игроки имеют лидерские способности. Мы пытаемся это выяснить, - приводи слова Дэвидсона пресс-служба НХЛ.

Последним капитаном нью-йоркской команды был Райан Макдона, перешедший в «Тампа-Бэй» 26 февраля 2018 года.

Добавим, что в текущем сезоне обязанности ассистента капитана команды выполняют форварды Мика Зибанежад и Крис Крайдер, а также защитник Марк Стаал.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.

Отметим, матчи розыгрыша Кубка Стэнли должны были начаться 8 апреля. На текущий момент «Рейнджерс» с 79 очками занимают седьмую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, уступаю идущему на третьем месте «Питтсбургу» семь очков.

«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Чуда не случилось. Кем был Колби Кейв, которого оплакивает весь хоккейный мир В субботу из-за океана пришла печальная весть – врачи не смогли спасти жизнь 25-летнего канадского хоккеиста клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерс». 11.04.2020 23:00 Хоккей Сергеев Иван
Еще по теме:
Президент «Рейнджерс»: Нельзя назначать капитана ради самого назначения Агент: Сорокин принял решение об отъезде в НХЛ Свечников обошел Макдэвида и признан автором лучшего гола в сезоне (видео)
Врачам добавили 25-80 тысяч рублей, а эрзац-звезды КХЛ от народных миллионов ноc воротят Виталий Славин – о денежных запросах российских хоккеистов. 09.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Наш хоккейный Лев Яшин. Александру Еременко – 40! 10 апреля вратарю «Динамо», двукратному чемпиону мира, шестикратному чемпиону России исполнилось 40 лет. Он не собирается вешать коньки на гвоздь и следующий сезон проведет в родном клубе. 10.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Городов для Евро все меньше До конца апреля национальные чемпионаты точно не возобновятся. Еврокубки и турниры сборных – тоже. Но УЕФА есть чем заняться: футбольные чиновники снова определяют список городов для Евро. Не все, кто заявлялся на Евро-2020, смогут принять Евро-2021. 13.04.2020 10:00 Футбол Яременко Николай
Панарин – о главном недостатке Нью-Йорка, Хабибе, самогоне и бабушкиных пирожках Лидер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал гостем прямого эфира в инстаграме Александра Кержакова. Было много шуток. 10.04.2020 00:00 Хоккей Григорьевская Юлия
«Я просила кокаин на улице?» «На хрена образование?» «Штрафы это вообще законно?» Супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана всегда любила задавать вопросы публике. И продолжает делать это на карантине. Вспоминаем самые риторические. 13.04.2020 09:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
10:22 Бокс Александр Беспутин: Пока главный бой с допингом, надо победить, тогда подтвердят, что я – чемпион
10:07 Футбол Александр Толстиков: Заработка в летнее трансферное окно не предвидится из-за остановки чемпионата
09:59 Волейбол Сергей Тетюхин: Объявить чемпиона, согласно текущей турнирной таблице, – вполне справедливо
09:45 Хоккей Президент «Рейнджерс»: Нельзя назначать капитана ради самого назначения
09:27 Легкая атлетика Мария Ласицкене – об условиях тренировок дома: Если честно, нашим соседям снизу я не завидую
09:15 Футбол Иван Ракитич: Всегда говорил, «Барселона» - это идеальное место
08:49 Футбол «Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна в «Манчестер Юнайтед»
08:32 Хоккей Федор Канарейкин: Стало разочарованием, что игроки «Магнитки» в нынешнем сезоне не прогрессировали
08:14 Футбол 2-летний сын Кокорина: Обстановка по кайфу
08:12 Футбол Месси выразил благодарность медикам за работу во время пандемии
23:59 Футбол Денис Глушаков: Все сидят на шашлыках, кайфуют, и никто не хочет играть
23:47 Баскетбол В НБА готовят 25-дневный план возобновления сезона
23:22 Олимпиада Томас Бах: Перенос Олимпийских игр обойдется в несколько сотен миллионов долларов
23:07 Футбол Чемпион мира 1966 года Бонетти скончался в возрасте 78 лет
22:59 Хроника Соловьев - Уткину: Крикни громко, чтобы тебя в Киеве услышали
22:59 Хоккей Агент: Сорокин принял решение об отъезде в НХЛ
22:40 Спортивная гимнастика Зараженный гимнаст Найдин о клинике в Солнечногорске: Больных много, боюсь еще что-то подхватить
22:34 Футбол ФИФА не будет открывать трансферный рынок до завершения нынешнего сезона
22:19 Футбол Денис Глушаков: Каррера устраивал постановочные сцены, чтобы поменять капитана
22:04 Футбол Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: Модель управления Бартомеу больше не работает
QR - пропуска против Конституции, или почему государство пошло вразнос
Итоги недели: работающих стало больше, карантин для приезжих, сбой «удаленки» в школе
Запрет на посещение храмов ввели в Ростовской области
Лебеди против коронавируса и задержанная банда: вспоминаем главные события недели
Ещё один случай коронавируса подтверждён в Карелии
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика