Гэри Беттмэн: Не хотим, чтобы игроки рисковали здоровьем, слишком рано вернувшись на лед - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 апреля 2020 11:28Хоккей

Гэри Беттмэн: Не хотим, чтобы игроки рисковали здоровьем, слишком рано вернувшись на лед

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн считает, что хоккеисты не должны рисковать здоровьем ради скорейшего возобновления сезона.

- Ребята пытаются поддерживать форму дома, но они уже в течение месяца не имели возможности выходить на лед, а для возвращения игровой формы им понадобится две-три недели.

Мы стремимся, чтобы все - не только игроки или члены НХЛ, но и все остальные оставались в безопасности. Но также мы хотим, чтобы хоккеисты не рисковали своим здоровьем, слишком рано возвращаясь на лед и играя не в оптимальной форме, - приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ со ссылкой на эфир CNN.

Ранее Беттмэн заявил, что лига не может контролировать сроки возобновления чемпионата.

Накануне заместитель комиссионера Билл Дэйли сообщил, что сезон возможно будет доигран на нейтральных аренах при пустых трибунах.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.

«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Лучшие центры мира. Топ-16. Гретцки – первый с конца В ответ на рейтинг центрфорвардов от штатных экспертов НХЛ, опубликованный на прошлой неделе на официальном сайте лиги, представляем вашему вниманию альтернативный топ-16. Максимально объективный и основанный на реальном вкладе игрока, а не на сухой статистике. 13.04.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Туктамышева опубликовала шуточное видео о жизни девушек на карантине Медведева показала свою тренировку в домашних условиях (видео) Загитова показала, как готовится к ЕГЭ (видео)
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Панарин – о главном недостатке Нью-Йорка, Хабибе, самогоне и бабушкиных пирожках Лидер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал гостем прямого эфира в инстаграме Александра Кержакова. Было много шуток. 10.04.2020 00:00 Хоккей Григорьевская Юлия
Яшкин выбирает «Динамо». Чтобы выиграть Кубок Гагарина Нападающий Дмитрий Яшкин продлит контракт с «Динамо», где он зажигал в ушедшем сезоне. Русский чех подпишет контракт по схеме «1+1». 11.04.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Сборная, которую потеряем. КХЛ покинет немало игроков «Советский спорт» попытался составить команду из игроков, которых мы иможем не увидеть в новом сезоне КХЛ. Кто-то отправится в НХЛ, другие завершат карьеру. 10.04.2020 11:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
12:15 Бокс Николай Валуев: Познер делает ошибку, сравнивая меня с Мухаммедом Али
12:14 Футбол Лидер сборной Бельгии выписался из китайской больницы после трех недель лечения от коронавируса
12:01 Фигурное катание Алина Загитова: Я никому и ничего не должна
11:59 Хоккей Патрик Кейн: Сейчас снова стал играть с друзьями онлайн в Xbox
11:44 Футбол Защитник «Гуарани» скончался во время сеанса физиотерапии
11:28 Хоккей Гэри Беттмэн: Не хотим, чтобы игроки рисковали здоровьем, слишком рано вернувшись на лед
11:10 ММА Николай Клименко: Несмотря на паузу, мы бы все равно хотели провести бой между Шлеменко и Тейлором
10:51 ММА WWE разрешили проводить турниры во Флориде. У UFC появился шанс
10:36 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 14 апреля
10:31 Хоккей Михаил Бердин: У меня есть одна цель - иду к мужикам в НХЛ
10:17 Футбол Сергей Балахнин: Отпускать или нет легионеров, клуб решает сам, но не вижу в этом ничего страшного
09:58 Футбол Жоау Мариу: Игра с Роналду очень мотивирует
09:41 Футбол Жоау Мариу: В чемпионате России есть четыре - пять клубов очень высокого уровня
09:27 Футбол Скаут «Кальяри»: Думаю, за 25 миллионов евро «Наполи» хоть завтра подписал бы Азмуна
09:14 Футбол Клубы АПЛ возместят владельцам абонементов 177 миллионов фунтов
08:59 Бокс Артур Бетербиев: Думаю, что у Гассиева будет реванш с Усиком
08:47 Бокс Артур Бетербиев: В первую неделю в Канаде у людей была небольшая паника, но сейчас адаптировались
08:38 Футбол ФИФА допускает полную отмену матчей в 2020 году
The Central Bank of Russian Federation has poured record amount of cash into the economy
«Главное качество — желание помочь». Как работают волонтеры-медики в Нижнем Тагиле
В Карелии не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Часть омских гостиниц проигнорировала запрет губернатора
Оперштаб: в Приморье коронавирус подтверждён у 32 человек
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика