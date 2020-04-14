Гэри Беттмэн: Не хотим, чтобы игроки рисковали здоровьем, слишком рано вернувшись на лед

- Ребята пытаются поддерживать форму дома, но они уже в течение месяца не имели возможности выходить на лед, а для возвращения игровой формы им понадобится две-три недели.
Мы стремимся, чтобы все - не только игроки или члены НХЛ, но и все остальные оставались в безопасности. Но также мы хотим, чтобы хоккеисты не рисковали своим здоровьем, слишком рано возвращаясь на лед и играя не в оптимальной форме, - приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ со ссылкой на эфир CNN.
Ранее Беттмэн заявил, что лига не может контролировать сроки возобновления чемпионата.
Накануне заместитель комиссионера Билл Дэйли сообщил, что сезон возможно будет доигран на нейтральных аренах при пустых трибунах.
Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.
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