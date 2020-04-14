Владимир Малахов: Мне кажется, что НХЛ все-таки отменит сезон Член Тройного золотого клуба Владимир Малахов рассказал о ситуации с пандемией коронавируса во Флориде.

- НХЛ хочет доиграть сезон, потому что клубы и лига теряют большие деньги. Игрокам из чего-то же нужно платить зарплату, хотя 15 апреля будет последняя выплата. Но все равно был месяц простоя. Плюс в плей-офф команды зарабатывали очень много на билетах.

Правда, я не представляю, когда они сейчас успеют доиграть сезон. Тренировочные лагеря открываются в сентябре, в октябре уже стартует чемпионат. Играть плей-офф в июле… Опять же нет гарантий, что к середине лета все нормализуется

Мне кажется, что все-таки сезон отменят. Понятно, что лига до последнего не будет об этом говорить. Однако чем дальше откладывать, тем сложнее будет вписать оставшиеся матчи в календарь, не двигая следующий сезон сильно вперед, - передает слова Малахова Sport24.ru.

Ранее Беттмэн заявил, что лига не может контролировать сроки возобновления чемпионата.

Накануне заместитель комиссионера Билл Дэйли сообщил, что сезон возможно будет доигран на нейтральных аренах при пустых трибунах.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.