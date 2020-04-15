Билл Питерс: Я намерен полностью отработать свой контракт с «Автомобилистом» Канадский специалист Билл Питерс прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Автомобилиста».

- Работа в КХЛ будет для меня большим вызовом, поработать в другом чемпионате с другим стилем. Я намерен отработать свой контракт в течение двух сезонов, - приводит слова Питерса ТАСС.

Ранее «Автомобилист» официально объявил о подписании двухлетнего соглашения с канадским специалистом.