Леонид Вайсфельд: Некоторые игроки не в состоянии справиться с богатством, свалившимся на их головы Бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, какой трансфер считает самым удачным в этом сезоне.

- Практика показывает, что некоторые игроки не то чтобы не стоят больших денег, они их просто не могут унести. Не в состоянии психологически справиться с тем богатством, которое в один момент сваливается на их головы. Этот рюкзак с деньгами тянет их вниз со страшной силой.

Если меня спросят, какой трансфер этого сезона самый удачный, я, конечно, назову переход Артемия Панарина в «Рейнджерс». Вот он, получив второй контракт по величине в мире, при всем внимании к его персоне и большом давлении со стороны общества, сумел эти огромные деньги унести, - цитирует Вайсфельда «РИА Новости».

Напомним, что 1 июля 2019 года Панарин подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на 81,5 миллиона долларов, став самым дорогим российским игроком НХЛ по среднегодовой зарплате и вторым во всей лиге.

Ранее Вайсфельд рассказал, что поможет увеличить зрелищность матчей КХЛ.