Чайковски продлил контракт с московским «Динамо» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник сборной Словакии Михал Чайковски продолжит выступления за московское «Динамо».

Сегодня, 16 апреля он продлил контракт с бело-голубыми на два года. Другие детали сделки не уточняются.

💥Михал Чайковски с нами!



Защитник бело-голубых и сборной Словакии подписал новое соглашение сроком на два года: https://t.co/IpNyFlqavp#МыДинамо pic.twitter.com/NKs32kgwwe — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 16, 2020

Напомним, хоккеист перебрался в команду Владимира Крикунова в конце 2018 года. На данный момент в его активе 97 матчей и 41 (13+28) очко при показателе полезности «+22».