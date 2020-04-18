«Трактор» продлил контракт с Карлиным - Советский спорт
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18 апреля 2020 16:56ХоккейЛипкин Антон

«Трактор» продлил контракт с Карлиным

Соглашение рассчитано на один сезон.

«Трактор» объявил на официальном сайте о продлении контракта с форвардом Русланом Карлиным. Соглашение 28-летнего нападающего с клубом рассчитано до 2021 года.

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⚡ Руслан Карлин остается в «Тракторе» — контракт рассчитан на один сезон ⚡ ⠀ Нападающий набрал 11 (4+7) очков в 53 матчах за «Трактор» в чемпионате 2019/2020 (личный рекорд в КХЛ). На счету Карлина 2 победные шайбы, 56 силовых приемов (четвертый показатель в команде), 36 заблокированных бросков (второй показатель среди игроков атаки), 8 фолов соперника, 52,8% (385 из 729) выигранных вбрасываний (второй показатель в команде) и 19 штрафных минут. Его игровое время — 14:48. ⠀ ℹ Руслан Карлин Родился 2 февраля 1992 года в пос. Петрово-Дальнее, Московской области Рост: 186 см Вес: 87 кг Хват: левый Школа: «Белые Медведи» Москва, «Крылья Советов» Москва Карьера: «Алмаз» Череповец МХЛ, «Молот-Прикамье» Пермь ВХЛ, «Северсталь» Череповец, «Динамо» Москва Статистика в КХЛ: 215 матчей, 40 (21+19) очков ⠀ #хктрактор #мыоднакоманда #затанкоград

Публикация от Хоккейный клуб «Трактор» (@hc_traktor)

В минувшем сезоне Карлин провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «–10» и 19 минутах штрафа. Кроме того, он провел 56 силовых приемов (четвертый показатель в команде) и заблокировал 36 бросков соперника.

Ранее воспитанник «Северстали» выступал за родной клуб и московское «Динамо». Всего на его счету 40 (21+19) очков в 215 матчах в лиге.

Напомним, в минувшем сезоне «Трактор» набрал 56 очков и занял предпоследнее место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.

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