«Трактор» продлил контракт с Карлиным Соглашение рассчитано на один сезон.

«Трактор» объявил на официальном сайте о продлении контракта с форвардом Русланом Карлиным. Соглашение 28-летнего нападающего с клубом рассчитано до 2021 года.

В минувшем сезоне Карлин провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «–10» и 19 минутах штрафа. Кроме того, он провел 56 силовых приемов (четвертый показатель в команде) и заблокировал 36 бросков соперника.

Ранее воспитанник «Северстали» выступал за родной клуб и московское «Динамо». Всего на его счету 40 (21+19) очков в 215 матчах в лиге.

Напомним, в минувшем сезоне «Трактор» набрал 56 очков и занял предпоследнее место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.