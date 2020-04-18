«Трактор» продлил контракт с Карлиным

В минувшем сезоне Карлин провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «–10» и 19 минутах штрафа. Кроме того, он провел 56 силовых приемов (четвертый показатель в команде) и заблокировал 36 бросков соперника.
Ранее воспитанник «Северстали» выступал за родной клуб и московское «Динамо». Всего на его счету 40 (21+19) очков в 215 матчах в лиге.
Напомним, в минувшем сезоне «Трактор» набрал 56 очков и занял предпоследнее место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео)Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора.07.04.2020 13:00Фигурное катаниеВолохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без ХабибаПрезидент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать.07.04.2020 10:30ММАБезъязычный Алексей
Рейтинг наездов. Никакой боксер Валуев, «гений» Слуцкий, бестолковый ШюррлеНам пришлось ввести ограничения для ряда граждан, перешедших в профессиональные «наездники». А лидерство в рейтинге неожиданно захватил Познер.18.04.2020 15:00ФутболКузнецов Дмитрий
Пусть Кови выиграет Кубок Стэнли. Илье Ковальчуку – 37!Сегодня форвард празднует 37-й день рождения. В его коллекции регалий-наград есть два золота ЧМ, олимпийская медаль высшей пробы. Для «Тройного золотого клуба» не хватает главного трофея НХЛ.15.04.2020 18:00ХоккейДомрачев Владислав
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на кортЭкс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз.17.02.2020 22:00ТеннисИванова Дарья
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеруПятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта.26.02.2020 22:00ТеннисМысин Николай
«Ну и?», «Судья продажная…», «Ноу криминалити!» Краткий словарь нашего футболаВспоминаем фразы и мемы, в которых вся история футбола в России.16.04.2020 22:00ФутболЗибрак Артем
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемииПодводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой.04.04.2020 14:00Фигурное катаниеТигай Лев
Тарасов, Кулагин и Тихонов его ненавидели. Но обойтись без него не моглиРейтинг центров НХЛ. Топ-16. Часть IV.17.04.2020 09:00ХоккейСлавин Виталий
Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадиюВ этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации.06.04.2020 13:00БиатлонОхотников Степан