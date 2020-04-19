Артемий Панарин: Потренируюсь утром, да и все - у меня уже жизнь удалась Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что старается не читать новости.

- Я стараюсь мировые новости особо не читать, чтобы не раздражаться. А по жизни у меня особо нет новостей. Потренируюсь утром, да и все - у меня уже жизнь удалась. Основное свое дело сделал, - приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Ранее в прямом эфире «инстаграма» Александра Кержакова речь зашла о том, кем бы форвард «Рейнджерс» мог стать, если бы не хоккей.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.