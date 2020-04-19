Андрей Марков: Чего не хватило в карьере, так это Кубка Стэнли

- Скажем так, я бы не стал ничего менять. Чего не хватило, так это Кубка Стэнли. Хотя были возможности за него побороться. «Монреаль Канадиенс» часто был сильным в плей-офф. Еще я трижды участвовал в Олимпиадах, и медали с этого турнира мне тоже не хватило. А вот в России все сложилось удачно. Я и в суперлиге побеждал с «Динамо», и с «Ак Барсом» успел выиграть Кубок Гагарина , - приводит слова Маркова официальный сайт НХЛ.
Напомним, что 16 апреля Марков принял решение о завершении карьеры.
Добавим, в минувшем сезоне 41-летний Марков провел в составе «Локомотива». В 23 играх регулярного чемпионата защитник забросил одну шайбу и сделал шесть голевых передач.
В НХЛ Марков с 2000 по 2017 год выступал за «Монреаль». В регулярных чемпионатах он провел 990 матчей, записав на свой счет 572 (119+453) очка.
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