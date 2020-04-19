Илья Ковальчук: Дело не только в том, что Овечкин мой друг, у «Вашингтона» есть шанс выиграть Кубок Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук считает, что у «Кэпиталз» есть возможность завоевать Кубок Стэнли.

- Мне потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к новой системе игры. Тут отличные ребята, и я очень рад, что присоединился к ним. Дело не только в том, что Овечкин мой друг. У нас есть шанс победить. Думаю, что наша команда готова. Тут собрались габаритные, сильные ребята. У них есть опыт и нет травм, - приводит слова Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Напомним, что Ковальчук после обмена из «Монреаля», который состоялся 23 февраля, успел провести семь игр за «Вашингтон», набрав в них четыре (1+3) очка.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что руководство лиги намерено возобновить сезон, который был приостановлен 12 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Отметим, что на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу, начиная с матчей плей-офф.