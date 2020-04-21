Боб Хартли: У Козлова есть огромный потенциал, он может стать прекрасным главным тренером Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями о совместной работе с Вячеславом Козловым.

- Для меня было очевидным решение пригласить Славу. Мы работали вместе, играли друг против друга. Я знал, что он большой профессионал. Майк Пелино решил покинуть нас после прошлого сезона, и в моем списке на замену ему была только одна фамилия: Козлов. У Славы есть огромный потенциал, он может стать прекрасным главным тренером. Он хорошо читает игру и умеет учить других. Со времён игровой карьеры никуда не делась и его невероятная работоспособность, - передает слова Хартли официальный сайт КХЛ.

Ранее Козлов рассказал о том, почему согласился войти в тренерский штаб Хартли.

Напомним, что Козлов вошел в тренерский штаб «Авангарда» в мае 2019 года вместо завершившего работу в клубе канадца Майкла Пелино.

Отметим, что во время выступления в НХЛ он играл под руководством Хартли в «Атланте» (2003-2008).