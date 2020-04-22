НХЛ собирается в июне провести драфт Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта.

Инсайдер телеканала на своей странице в твиттере сообщил, что Национальная хоккейная лига может провести драфт в июне до того, как сезон будет возобновлен.

«По словам Билла Дейли, НХЛ помимо всех прочих вариантов в данный момент обсуждает возможность проведения драфта в июне, перед возможным возобновлением сезона. Очевидно, что это создаст определенные трудности. Нужно определить порядок выбора и то каким будет распределение условных пиков и т.д. Но такой вариант есть», – написал Лебрюн.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 12 марта. Комиссар лиги Гэри Беттмэна заявлял о намерении возобновить розыгрыш регулярного чемпионата нынешним летом, когда позволит эпидемиологическая ситуация.