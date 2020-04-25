Виталий Давыдов: Сама идея - ограничить в КХЛ траты на зарплаты - хорошая

- Я не уверен, что настолько жесткие ограничения сейчас уместны. Возможно, стоит поднять потолок и не торопиться с дальнейшим ужесточением. Сама идея - ограничить траты на зарплаты - хорошая, нам давно надо прийти к тому, чтобы в лиге шло соревнование не бюджетов, а тренеров и менеджеров, и борьба за трофеи зависела от качества управления, - приводят слова Давыдова «Известия».
Ранее главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что ему нравится идея с введением «жесткого» потолка зарплат в КХЛ.
Напомним, что с сезона 2020/21 жесткий потолок зарплат в КХЛ составит 900 миллионов рублей. В случае превышения клубом потолка заработных плат не более чем на 2%, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на 2% совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.
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