НХЛ и профсоюз игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона Руководство НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) активизировали переговоры о возможном возобновлении сезона.

По информации New York Post, на данный момент стороны обсуждают не столько детали, сколько саму концепцию возобновления.

Согласно источникам издания, изначально лига рассматривала Калгари и Эдмонтон как потенциальные места размещения команд в рамках своего плана «на четырех аренах», однако в минувший четверг стало известно, что массовые собрания свыше 15 человек в провинции Альберта будут запрещены по крайней мере до сентября.

На данный момент Торонто и Коламбус являются главными претендентами на то, чтобы стать двумя из принимающих городов. По плану все команды будут проводить свои тренировочные сборы до трех недель в назначенных централизованных местах.

Напомним, что комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о планах по спасению сезона, который был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса, отметив, что что лига рассматривает вариант завершения регулярного чемпионата на четырех аренах без зрителей с тремя матчами в день на каждой.