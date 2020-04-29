Андрей Василевский: Похвала или критика - все хорошо, стараюсь относиться ко всему спокойно Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский рассказал, как реагирует на то, когда его хвалит начальство.

- Я стараюсь относиться ко всему спокойно. Без вопросов, когда такое о тебе говорит главный тренер, это придает уверенности. Но это не кружит мне голову. Похвала или критика - все хорошо. Просто пропускаю мимо ушей, чтобы не зазвездиться, - цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

Накануне главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что считает Василевского одним из основных претендентов на «Везина Трофи».

Добавим, что российский вратарь провел в нынешнем регулярном чемпионате 52 встречи, одержав 35 побед при коэффициенте надежности 2,56 (4-й результат среди голкиперов НХЛ-2019/20, сыгравших не менее 35 матчей) и 91,7 процента отраженных бросков (7-й результат).