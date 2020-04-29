Андрей Василевский: Знаю, что Кучеров режется с Сергачевым в Fortnite, но я от этого уже отошел Голкипер клуба НХЛ «Тампа-Бэй» рассказал, что уже несколько лет не играет с Никитой Кучеровым в компьютерные игры.

«Последний раз мы играли года два-три назад. С нами еще был Влад Наместников. Мы рубились в стрелялку Call of Duty. Сейчас я знаю, что Куч режется с Сергачевым в Fortnite. Но я от этого уже отошел. Играю в Xbox несколько раз в неделю по полчасика. Но чтобы по сети с кем-то… Не особо интересно», - приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Ранее Василевский выразил уверенность, что сможет забросить шайбу в НХЛ.

Российский вратарь провел в нынешнем регулярном чемпионате 52 встречи, одержав 35 побед при коэффициенте надежности 2,56 (4-й результат среди голкиперов НХЛ-2019/20, сыгравших не менее 35 матчей) и 91,7 процента отраженных бросков (7-й результат).