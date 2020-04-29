Ярно Коскиранта: Решил, что пришло время покинуть Россию и двигаться дальше Финский нападающий Ярно Коскиранта рассказал, что пока не определился со своим будущим.

«Пока не могу ничего сказать о своем будущем - ничего официального еще нет. Был интерес от нескольких клубов из России, в том числе предлагали остаться и в СКА, но я решил, что пришло время покинуть вашу страну и двигаться дальше», - приводит слова Коскиранты «РИА Новости».

Коскиранта выступал за СКА с 2015 года и стал обладателем Кубка Гагарина-2016/17. За пять сезонов 33-летний форвард провел за клуб из Санкт-Петербурга 241 встречу в регулярных чемпионатах КХЛ, записав на свой счет 91 (51+40) очко. Также в активе финна 70 матчей и 23 (16+7) очка в плей-офф.

Отметим, что до перехода в СКА Коскиранта два сезона провел в «Сибири».