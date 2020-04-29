Следующий сезон НХЛ может стартовать в декабре 2020 года

По информации The Athletic, лига обсуждала с командами возможность старта следующего регулярного чемпионата в декабря 2020 года.
Как сообщает издание, в этом случае завершение сезона планируется на май, а окончание розыгрыша плей-офф на июль 2021 года.
Отмечается, что лига намерена провести чемпионат из 82 матчей для каждой команды, что повлечет за собой отмену уик-энда Всех звезд, сокращение рождественских каникул и более жесткий по плотности матчей календарь.
Ранее сообщалось, что руководство НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) активизировали переговоры о возможном возобновлении сезона, который был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса.
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