Следующий сезон НХЛ может стартовать в декабре 2020 года Руководство НХЛ рассматривает возможность начать новый сезон в декабре.

По информации The Athletic, лига обсуждала с командами возможность старта следующего регулярного чемпионата в декабря 2020 года.

Как сообщает издание, в этом случае завершение сезона планируется на май, а окончание розыгрыша плей-офф на июль 2021 года.

Отмечается, что лига намерена провести чемпионат из 82 матчей для каждой команды, что повлечет за собой отмену уик-энда Всех звезд, сокращение рождественских каникул и более жесткий по плотности матчей календарь.

Ранее сообщалось, что руководство НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) активизировали переговоры о возможном возобновлении сезона, который был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса.