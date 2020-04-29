Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Официальный сайт «Ак Барса» сообщил о том, что 39-летний нападающий Данис Зарипов подписал новое соглашение с клубом. Контракт рассчитан до окончания сезона 2020/21.
Зарипов – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Он трижды завоевывал трофей в составе «Ак Барса» в 2009, 2010 и 2018 годах, а также два раза становился чемпионом КХЛ в магнитогорском «Металлурге» (в 2014-м и 2016-м).
В минувшем сезоне форвард набрал 27 очков (13+14) в 52 матчах при показателе полезности +2.
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай Дезинфекция боксеров и ринг-гёрлз в масках. Коронавирусный сюр в Никарагуа В Манагуа прошел вечер бокса. Эти восемь боев запомнятся надолго. 26.04.2020 16:00 Бокс Сергеев Иван ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Про ЧМ в Монреале можно забыть. А сколько наших будет на следующем, в Стокгольме? Совет Международного союза конькобежцев отменил чемпионат мира-2020. Таким образом, ISU отказался от попыток провести турнир в конце года. 16.04.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев Миллионы наследного принца, потери Головина и желание Кокорина Несмотря на окончательную остановку французского чемпионата, футбольная жизнь в Европе продолжается. Предлагаем свежую порцию трансферных слухов. 29.04.2020 10:16 Футбол Зибрак Артем Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Клубы КХЛ, не нужны вам сотни тысяч долларов от НХЛ, отдайте их детским тренерам Никто не заметил, как российские клубы в ответ на мои скандальные разоблачения вновь нагло всей стране бросили: бесконтрольно деньги из госбюджета сосали, сосем и сосать будем! 29.04.2020 19:48 Хоккей Славин Виталий UFC возвращается. За неделю промоушен проведет три турнира, в том числе бои Фергюсона и Олейника Американский промоушен официально объявил о проведении турнира 9 мая. «Советский спорт» собрал всю актуальную информацию о предстоящих поединках. 25.04.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай