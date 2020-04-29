Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» - Советский спорт
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29 апреля 2020 19:36ХоккейШарафудинов Виктор

Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

Официальный сайт «Ак Барса» сообщил о том, что 39-летний нападающий Данис Зарипов подписал новое соглашение с клубом. Контракт рассчитан до окончания сезона 2020/21.

Зарипов – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Он трижды завоевывал трофей в составе «Ак Барса» в 2009, 2010 и 2018 годах, а также два раза становился чемпионом КХЛ в магнитогорском «Металлурге» (в 2014-м и 2016-м).

В минувшем сезоне форвард набрал 27 очков (13+14) в 52 матчах при показателе полезности +2.

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