Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

Официальный сайт «Ак Барса» сообщил о том, что 39-летний нападающий Данис Зарипов подписал новое соглашение с клубом. Контракт рассчитан до окончания сезона 2020/21.

Зарипов – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Он трижды завоевывал трофей в составе «Ак Барса» в 2009, 2010 и 2018 годах, а также два раза становился чемпионом КХЛ в магнитогорском «Металлурге» (в 2014-м и 2016-м).

В минувшем сезоне форвард набрал 27 очков (13+14) в 52 матчах при показателе полезности +2.