Бывшую жену хоккеиста Зайцева могут посадить за кражу перстня

Женщину вызвали в УМВД Ленинского района по Московской области для дачи показаний в рамках уголовного дела о краже спортивных наград ее бывшего мужа. В заявлении отца Никиты Зайцева Игоря говорится об исчезновении перстня и ордена из дома, где Готовцева проживала вместе с хоккеистом и их маленькими детьми.
Напомним, что после расторжения брака между двумя бывшими супругами развернулся спор за право воспитывать детей, которых, по мнению Маргариты, у нее насильно забрали. Представители Готовцевой уже назвали иск по поводу кражи наград попыткой очернить репутацию их подзащитной.
Добавим, что 28-летний защитник Зайцев в настоящий момент принадлежит клубу НХЛ «Оттава Сенаторз». До 2019 года он выступал за «Торонто», а за океан в 2016-м отправился из ЦСКА.
В составе молодежной сборной Зайцев стал чемпионом мира 2011 года. В 2014-м ему присвоили Орден почета за большой вклад в победу национальной команды страны на мировом первенстве в Белоруссии, хотя в итоговую заявку на тот турнир он в последний момент не попал.
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