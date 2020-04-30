Бывшую жену хоккеиста Зайцева могут посадить за кражу перстня На Маргариту Готовцеву, экс-супругу Никиты Зайцева, заведено уголовное дело.

Женщину вызвали в УМВД Ленинского района по Московской области для дачи показаний в рамках уголовного дела о краже спортивных наград ее бывшего мужа. В заявлении отца Никиты Зайцева Игоря говорится об исчезновении перстня и ордена из дома, где Готовцева проживала вместе с хоккеистом и их маленькими детьми.

Напомним, что после расторжения брака между двумя бывшими супругами развернулся спор за право воспитывать детей, которых, по мнению Маргариты, у нее насильно забрали. Представители Готовцевой уже назвали иск по поводу кражи наград попыткой очернить репутацию их подзащитной.

Добавим, что 28-летний защитник Зайцев в настоящий момент принадлежит клубу НХЛ «Оттава Сенаторз». До 2019 года он выступал за «Торонто», а за океан в 2016-м отправился из ЦСКА.

В составе молодежной сборной Зайцев стал чемпионом мира 2011 года. В 2014-м ему присвоили Орден почета за большой вклад в победу национальной команды страны на мировом первенстве в Белоруссии, хотя в итоговую заявку на тот турнир он в последний момент не попал.