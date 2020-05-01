Жена Овечкина сообщила о смерти своего деда из-за коронавируса

По словам Шубской, причиной смерти 91-летнего Юлия Векслера стали последствия коронавируса.

«Сегодня, от нас ушел мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию! И тут этот злосчастный коронавирус... К сожалению, организм просто не справился... Знаю,как он ждал знакомства с еще одним своим правнуком... Покойся с миром», - написала Шубская в своем инстаграме.

Напомним, Анастасия вышла замуж за Овечкина в 2017 году. В августе 2018-го у пары родился сын Сергей. Сейчас супруга хоккеиста ждет второго ребенка. Мать Анастасии - известная российская актриса и режиссер Вера Глаголева - скончалась в 2017 году.

В настоящий момент семья Овечкиных проходит самоизоляцию в США, пока сезон НХЛ прерван из-за пандемии. Недавно форварда «Вашингтона» признали лучшим левым нападающим в истории лиги с момента ее расширения в 1967 году.