Андрей Николишин: СКА приучил нас к внезапным и необъяснимым метаморфозам Бывший нападающий «Вашингтона» и «Колорадо» высказался по поводу возможной смены тренера в клубе из Санкт-Петербурга.

Чемпион мира 1993 года Андрей Николишин прокомментировал информацию о том, что Алексея Кудашова в СКА и национальной сборной России может сменить Валерий Брагин.

«Какие бы перемены в СКА ни произошли, никто уже не ахнет, – заявил Николишин в интервью «Матч ТВ». – Питерский клуб за последние годы успел приучить нас к внезапным и необъяснимым метаморфозам. Поэтому если СКА возглавит Брагин, я не удивлюсь. Если там останется у руля Лешка Кудашов – тоже.

Для чего Брагина вообще приглашали в тренерский штаб армейцев? В январе мне казалось, что это больше связано с молодыми игроками, которые начали резко прогрессировать в молодежной сборной и одновременно показывать результат в СКА. Их там набралась почти целая пятерка – Марченко, Подколзин, Морозов, Галенюк…

Поэтому было логично привлечь в клуб Брагина, чтобы он помог своим подопечным раскрыться в КХЛ. Что, собственно, и произошло на финише чемпионата».

Брагин вошел в тренерский штаб СКА и национальной команды 27 января. Кудашов возглавляет СКА и сборную России с июля прошлого года.