Экс-игрок СКА Земченок перебрался в «Металлург» - Советский спорт
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04 мая 2020 14:57ХоккейГичунцев Артур

Экс-игрок СКА Земченок перебрался в «Металлург»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Артем Земченок пополнил ряды магнитогорского «Металлурга».

Отмечается, что контракт игрока рассчитан на один сезон. Другие детали сделки не раскрываются.

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Публикация от «Metallurg» Magnitogorsk (@hcmetallurg)

В минувшем сезоне «регулярки» он провел в составе СКА 34 матча и набрал 5 (0+5) очков. при показателе полезности «+5» и 8 минутах штрафного времени.

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