Экс-игрок СКА Земченок перебрался в «Металлург»

Российский защитник Артем Земченок пополнил ряды магнитогорского «Металлурга».
Отмечается, что контракт игрока рассчитан на один сезон. Другие детали сделки не раскрываются.
В минувшем сезоне «регулярки» он провел в составе СКА 34 матча и набрал 5 (0+5) очков. при показателе полезности «+5» и 8 минутах штрафного времени.
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