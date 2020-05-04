Экс-игрок СКА Земченок перебрался в «Металлург» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Артем Земченок пополнил ряды магнитогорского «Металлурга».

Отмечается, что контракт игрока рассчитан на один сезон. Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Metallurg» Magnitogorsk (@hcmetallurg) 4 Май 2020 в 3:39 PDT

В минувшем сезоне «регулярки» он провел в составе СКА 34 матча и набрал 5 (0+5) очков. при показателе полезности «+5» и 8 минутах штрафного времени.