Пешан сменил Ржигу в должности главного тренер сборной Чехии - Советский спорт
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05 мая 2020 16:45ХоккейШарафудинов Виктор

Пешан сменил Ржигу в должности главного тренер сборной Чехии

Контракт заключен на два года.

Федерация хоккея Чехии на своем официальном сайте объявила о смене тренерского штаба национальной сборной. Милоша Ржигу, который работал с главной чешской командой с лета 2018 года сменил Филип Пешан. Контракт рассчитан до 2022 года.

В 2016-м Пешан привел клуб «Били Тигржи Либерец» к победе в чемпионате Чехии, а также ранее работал с молодежными сборными Чехии (U-19 и U-20). Помогать 42-летнему специалисту будут Мартин Страка и Ярослав Шпачек, в прошлом выступавшие в НХЛ. Генеральным менеджером сборной остается Петр Недвед.

На чемпионате мира 2019 года в Словакии чешская сборная под руководством Ржиги заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу команде России. ЧМ-2020 в Швейцарии не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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